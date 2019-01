Reggio Calabria: il 22 gennaio incontro dedicato a “Il Signore degli Anelli”

Condividi

Il 22 gennaio del 2004, quindici anni fa, faceva la sua apparizione nelle sale cinematografiche italiane Il ritorno del re (The Lord of the Rings: The Return of the King), terzo capitolo della saga cinematografica de “Il Signore degli Anelli” (in inglese The Lord of the Rings), quella trilogia colossal cinematografica diretta dal regista neozelandese Peter Jackson e basata sull’omonimo romanzo scritto da John Ronald Reuel Tolkien (1982-1973), film campione d’incassi e primo fantasy nella storia del cinema a vincere l’Oscar come miglior film. La saga è formata – come è noto – da Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello (2001), Il Signore degli Anelli – Le due torri (2002) e Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re (2003). Si tratta di una delle opere cinematografiche più importanti del XXI secolo, che ha anche sdoganato, dal punto di vista artistico ed economico, un genere da sempre poco considerato, facendo appassionare tantissimi spettatori, compresi coloro che, a questo tema, non si erano mai voluti avvicinare. A questo anniversario l’Associazione Culturale Anassilaos dedica un incontro che si terrà martedì 22 gennaio alle ore 17,30 presso lo Spazio Open (Via Filippini 23-25 Angolo Via Giudecca) con l’intervento del Dott. Luca Pellerone, appassionato di cinema e studioso, nonché vicepresidente Anassilaos Giovani. Il relatore analizzerà brevemente, innanzi tutto, l’opera di J. R. R. Tolkien soffermandosi sui temi fondamentali della storia, per poi giungere ad una più approfondita analisi dell’opera cinematografica, ovvero le fasi di pre-produzione (scelta della location, del cast…), produzione e post-produzione. Darà spazio anche alle curiosità del dietro le quinte, al successo della notte degli Oscar e a tanto altro ancora, in modo da far scoprire tutto ciò che c’è da sapere su uno dei capolavori cinematografici del nostro tempo.