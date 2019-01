Reggio Calabria, il 20 gennaio il Premio Antonino Scopelliti 2019

Condividi

Il Premio Antonino Scopelliti 2019 si terrà domenica 20 gennaio alle ore 18.00 presso la Sala Monsignor Ferro di Palazzo Alvaro, a Reggio Calabria.

Nella data simbolica del compleanno dell’alto magistrato, saranno conferiti i riconoscimenti a personalità che operano in Calabria, che si sono distinte per il proprio impegno nel contrasto alla criminalità, nella diffusione dei principi di legalità e nella promozione e valorizzazione del territorio come strumento di resistenza alle mafie.

Il Premio Antonino Scopelliti 2019, si svolge con il patrocinio istituzionale della Camera dei Deputati, della Regione Calabria e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, e con l’attiva partecipazione del Conservatorio musicale Francesco Cilea. Lo svolgimento dell’evento è stato possibile grazie anche al contributo delle fondazioni Caterina Marzano e Gthecnology.

“Il Premio intitolato a papà – afferma Rosanna Scopelliti – vuole essere innanzitutto un momento di memoria e di riflessione sull’importanza di un impegno costante e concreto non solo nella diffusione dei principi di legalità, ma anche nella promozione delle nostre eccellenze. Nonostante la presenza della ‘ndrangheta, infatti, nella nostra terra sono tanti gli esempi positivi che operano per rendere la Calabria un territorio lontano dagli stereotipi di mafia e malaffare e che, con le loro professionalià, conferiscono un valore aggiunto necessario al benessere della collettività, fondamentale per una rinascita culturale capace di soppiantare i disvalori delle mafie”.

“Andare avanti attraverso la cultura e l’arte, coinvolgendo soprattutto i giovani, è fondamentale – ha dichiarato Maria Grande, Direttore del Conservatorio Francesco Cilea di Reggio Calabria – ed è per questo che il Conservatorio ha aderito con grande interesse al Premio Scopelliti, perché valorizza l’espressione artistica musicale come eccellenza del nostro territorio”.

“Condividiamo i principi e i valori della Fondazione, soprattutto per la qualità dei servizi che svolge sul territorio. Si tratta infatti di attività che l’Amministrazione ritiene ormai istituzionalizzate, in quanto permettono alla politica di ricucire i rapporti con i cittadini” conclude Nino Castorina, Consigliere metropolitano.

Le categorie del Premio Antonino Scopelliti

1) Premio alla memoria

2) Istruzione, formazione, educazione

3) Impegno sociale

4) Istituzione Culturale per la promozione del territorio calabrese

5) Resto in Calabria

6) Resistenza, impegno e testimonianza contro le mafie

7) Contrasto alle mafie per l’affermazione dei diritti

8) Premio Scopelliti 2019