Reggio Calabria- I partigiani Condò e Chiantella incontrano gli studenti a Mosorrofa

Condividi

Lunedì 28 gennaio 2019 il ciclo di iniziative “I giorni della Memoria . I giorni della Storia. “, programmato dall’ANPI in sinergia con scuole ed istituzioni, farà tappa a Mosorrofa, dove, nei locali della Scuola Media dell’Istituto Comprensivo “San Sperato – Cardeto”, alle ore 10.00, i partigiani Anna Condò e Aldo Chiantella incontreranno gli alunni per raccontare la loro vicenda personale, la storia di due giovanissimi reggini che, per sfuggire alle bombe “alleate” che nel 1943 cadono su Reggio Calabria devastando uomini e case, fuggono, l’una a Novi Ligure, l’altro a Udine, dove incontreranno altri giovani e non che li convinceranno ad aderire alle formazioni partigiane che avevano deciso di opporsi al nazifascismo ed alla guerra, in nome di ideali di libertà, di democrazia e di ripudio della guerra.

L’iniziativa, programmata congiuntamente dalla Dirigente Scolastica della Scuola Media e dall’ANPI, correlata al “Giorno della Memoria”, prevede la partecipazione della docente Iolanda Ravenda e del prof. Sandro Vitale, Presidente dell’Associazione reggina dei partigiani, che affiancheranno i due partigiani.