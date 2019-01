Reggio Calabria – Fronte Nazionale: “Ci vergogniamo delle azioni di Falcomatà”

Condividi

“Apprendiamo con sgomento, che il sindaco di Reggio Calabria, il (poco) onorevole Falcomatà jr, ha deciso di sostenere ed aderire alla proposta dell’Imam di Palermo, Leoluca Orlando, già famoso per aver osteggiato Falcone e Borsellino, di dire no al decreto sicurezza approvato dal parlamento. Appurato che i sindaci non hanno potere in materia, e ricordando che nessuno è al disopra delle leggi, e che quindi stanno commettendo illegalità su illegalità, noi del Fronte Nazionale ci chiediamo come, un “Sindaco” che nel discorso di fine anno insulta i suoi stessi concittadini, possa ancora aggravare le cose, schierandosi apertamente contro gli stessi e la loro sicurezza, avallando indirettamente l’immigrazione clandestina.

Dovremmo vergognarci tutti di queste azioni.

Sicuramente esprimiamo la massima riprovazione ed auspichiamo che il sig. Falcomatà jr. torni sui suoi passi, o si chiederà in parlamento che vengano prese le opportune misure legali”.

Il coordinamento Regionale Calabria del Fronte Nazionale