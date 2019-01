Reggio Calabria – Falcomatà incontra il presidente della Reggina Luca Gallo

Condividi

Il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha incontrato quest’oggi a Palazzo San Giorgio, sede del municipio reggino, il nuovo presidente e amministratore unico della Reggina Luca Gallo.

Nel corso del cordiale incontro, tenutosi nella stanza del primo Cittadino, il sindaco Falcomata e il presidente Gallo hanno avuto modo di interloquire condividendo alcune idee sul presente ed il futuro della società amaranto, con particolare riferimento alle opportunità di utilizzo delle strutture sportive presenti in città.

Al termine dell’incontro, al quale hanno preso parte anche il vicesindaco della Città Metropolitana Riccardo Mauro ed il consigliere delegato allo Sport Giovanni Latella, il sindaco Falcomatà ha rinnovato la disponibilità dei due Enti, Comune e Città Metropolitana ad un successivo più approfondito incontro per verificare tutte le opportunità di sviluppo in ambito sportivo, che riguardano il rilancio del progetto Reggina verso gli importanti traguardi auspicati.