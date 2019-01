Reggio Calabria – Evento di solidarietà “Alice in modern time”

“L’Associazione Reggina per i Microcitemici in collaborazione con la Nuova Compagnia DAMS presentano il musical “ALICE in modern time”.

Venerdì, 25 Gennaio 2019, alle ore 18:00 e alle ore 20:30, presso l’Auditorium “Cipresseto” Umberto Zanotti Bianco.

Un evento di solidarietà organizzato per far conoscere l’associazione, le problematiche legate a questa malattia del sangue ed il valore della donazione. Un’occasione di incontro e di sostegno che grazie ai ragazzi della Nuova Compagnia DAMS diventa anche un momento di svago e divertimento per tutta la famiglia”.