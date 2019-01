Reggio Calabria – Cultura e Formazione nel digitale per l’Odontoiatria moderna

“Nessuno si salva da solo e la voglia di pianificare un futuro migliore di quello che i tempi prospettano, è stato il nostro punto d’incontro, ma sta lentamente diventando la nostra principale realtà”.

A parlare è uno dei 4 giovani soci del laboratorio “TECNICO” di Reggio Calabria, la cui storia ci ha stupiti e ancor più la loro inarrestabile voglia di mettersi in gioco, nonostante i tempi critici in cui riversa oggi l’Italia e in modo particolare la Calabria.

Antonio Ielo, Antonino Pricoco, Domy Oliverio e Nicola Aricò, sono i nomi dei quattro giovani odontotecnici reggini che hanno investito sulla propria professione dando vita ad una realtà nuova, un’idea di laboratorio innovativa e all’avanguardia, approcciandosi assiduamente al digitale ma conservando gelosamente la tecnica e la professionalità.

Il loro progetto comune nasce dalla voglia di darsi una possibilità, di puntare sulla formazione, sullo sviluppo e sulla crescita professionale mettendo insieme le proprie forze, anche per dimostrare che a Reggio Calabria esistono giovani che hanno scelto di restare e di contribuire al progresso.

In occasione dell’Open Day che si terrà giorno 26 Gennaio presso la “Tenuta Tramontana-Casale 1890” riceveranno l’ Academy Point come laboratorio odontotecnico d’eccellenza sulla stampa 3d diventando punto di riferimento per clinici e tecnici che si approcciano a metodiche di lavoro innovative.

L’organizzatore dell’evento è Giovanni Marinaccio, il C.E.O. di “Sintesi Sud”, azienda leader sul settore dentale.

Si tratta di un evento di notevole rilevanza per il mondo del dentale, occasione di crescita e confronto che convoglierà fino a 60 partecipanti fra odontotecnici e odontoiatri.

“Abbiamo lavorato sulla formazione e sull’assistenza: è stato fondamentale far capire loro che eravamo vicini al loro cambiamento” – Giovanni Marinaccio.

