Reggio Calabria – Congratulazioni dei giovani Fdi a Nicolò

Il passaggio da Forza Italia a Fratelli d’Italia per sposare il progetto di Giorgia Meloni e di Alessandro Nicolò, è stato per noi, voluto e recepito come il vero momento politico che guarda a traguardi importanti, ed oggi più che mai ne abbiamo avuto la conferma attraverso il prestigioso incarico conferito all’On.le Nicolò dalla leader del partito.

Esprimiamo le più vive congratulazioni al neo Commissario provinciale di Fratelli d’Italia di Reggio Calabria On. Alessandro Nicolò. E’ quanto affermano in una nota congiunta i due componenti della commissione politiche giovanili del comune di Reggio Calabria Giuseppe Latella e Luca Callea, Antonio Casciano e Antonio Germanò.

Siamo convinti che il neo Commissario di Fratelli d’Italia, le cui capacità sono note e riconosciute, fornirà un contributo importante nell’azione di radicamento, già avviata da tempo, con tanti rappresentanti istituzionali, professionisti e associazioni culturali, in un’ottica di crescita del partito attraverso una politica di servizio.

Pertanto, l’autorevolezza dell’On. Alessandro Nicolò non può che rappresentare una guida forte e sicura.