Reggio Calabria, Assemblea partecipativa: intervento dell’assessore Marino

“Voglio rivolgere un sentito ringraziamento ai lavoratori Atam perché in questa importante fase di rilancio aziendale stanno svolgendo un ruolo molto importante”.

Ha esordito così l’assessore a Mobilità e Trasporti del Comune di Reggio Calabria, Giuseppe Marino, aprendo il suo intervento nel corso dell’assemblea partecipativa sulla programmazione del sistema di trasporto pubblico locale ospitata a Palazzo Alvaro e organizzata dall’Ufficio Stampa del Comune di Reggio Calabria in collaborazione con Ufficio Marketing di Atam Spa.

Numerosi anche quest’anno i cittadini e le associazioni che hanno rinnovato le loro proposte e istanze davanti al sindaco Giuseppe Falcomatà e all’Au di Atam Francesco Perrelli, prenotandosi mediante il sito iopartecipo.reggiocal.it e la mail dedicata.

“Questa attività di confronto – ha dichiarato l’assessore Marino – è estremamente utile e in questi anni ha contribuito in modo rilevante alla crescita del trasporto locale. Appena quattro anni fa iniziative come questa erano inimmaginabili perché a rischio vi era la stessa esistenza di Atam.

Oggi l’azienda non è più quella mucca da mungere che nel 2015 faceva registrare debiti per 32 milioni e nessuna prospettiva di sviluppo. Oggi tale passivo è stato più che dimezzato ma ciò che più conta è che Atam è un centro di investimenti che grazie ad una gestione oculata, ad un preciso percorso di valorizzazione del personale e al proficuo utilizzo dei fondi europei, guarda con consapevolezza e fiducia al futuro”

Ed eccoli i frutti di tale lavoro che Marino presenta alla platea.

“Oggi possiamo parlare di innovazione, di biglietti elettronici, paline intelligenti, wi-fii free, di aumento dei ricavi, dell’avvio di importanti collegamenti lungo la direttrice mare-montagna, di cambio radicale della percezione stessa che i cittadini e in generale l’utenza avevano del nostro trasporto. Tutto ciò ci incoraggia ad andare avanti e a proseguire lungo i nuovi indirizzi operativi che sono stati definiti anche sulla scorta della partecipazione e delle proposte arrivate dai cittadini nell’ambito dei processi partecipativi. In questa direzione sappiamo che occorre rilanciare il tema dell’accessibilità, rafforzando i servizi di sintesi vocale e continuando ad investire con l’obiettivo di garantire un sistema di trasporto moderno ed efficiente per tutti, nessuno escluso”.

Altro fronte su cui si sta lavorando riguarda il territorio e i processi legati all’attrattività e al turismo. “Si tratta di una strategia integrata – continua l’assessore -che guarda con attenzione alle risorse mare, montagna e alle aree interne e che stiamo sviluppando in sinergia con le associazioni aspromontane e il gruppo alpino i cui stimoli e proposte si stanno rivelando di grande aiuto. Non meno importanti le novità sul versante della mobilità sostenibile con l’introduzione del bike sharing che sarà per la nostra città qualcosa di rivoluzionario. In questo quadro l’accordo con la Regione Sicilia per l’Agenzia dello Stretto costituisce il passo decisivo per far compiere un importante salto di qualità al trasporto locale in termini di autonomia organizzativa e strategica”.