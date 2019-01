Reggio Calabria – Appuntamento promosso dal Cis della Calabria

Condividi

Nel ricordo della Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, venerdì 25 gennaio 2019, alle ore 16:45, presso il Palazzo della Cultura “P. Crupi” via Cuzzocrea di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria,per tentare di comprendere un evento terrificante e ricordarei genocidi perpetrati dal Nazismo, promuove la rilettura del libro “Se questo è un uomo” di Primo Levi. “Considerate se questo è un uomo/che lavora nel fango/che non conosce pace/ che lotta per mezzo pane/che muore per un sì o per un no/”. Dopo gli interventi di Filippo Quartuccio, delegato alla cultura della Città Metropolitana di Reggio Calabria e di Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis, relazionerà Mila Lucisano, docente di Italiano e Latino presso il liceo scientifico “L. Da Vinci” di Reggio Calabria, componente del Comitato Scientifico del Cis.