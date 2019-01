Reggio Calabria – Appuntamento promosso dal Cis della Calabria

Condividi

Nell’ambito del ciclo di incontri sul tema “Miti e suggestioni nelle voci del Sud del mondo” sezione “Piromalli”, lunedì 7 gennaio 2019, alle ore 16:45, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori presenta il volume “Luci e Ombre: tradizioni millenarie nel Sud d’Italia” di Nicodemo Misiti.

L’obiettivo del libro di Misiti è quello di promuovere la conoscenza dell’Italia nei suoi aspetti storici, culturali, antropologici, religiosi e naturalistici attraverso le foto in Bianco e Nero, luoghi spesso lontani dal turismo di massa che ancora hanno una ‘anima‘ e una purezza “arcaica”. Attraverso video proiezione, il Prof. Nicodemo Misiti, Etno-linguista, fotografo e antropologo, componente del Comitato Scientifico del Cis, si soffermerà sui luoghi più suggestivi del Sud d’Italia. Il volumeè importante non solo per la ricca documentazione, ma soprattutto per la sua competenza storico-antropologica unita a quella di fotografo che danno un alto valore divulgativo alle tradizioni millenarie poco conosciute. Nicodemo Misiti, calabrese, laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne (Inglese e Francese), collabora con il progetto “Atlante Linguistico Siciliano” presso il Centro Studi Filologici e Linguistici Siciliani di Palermo in qualità di fotografo di materiale etnografico. Fotografo dal 2001 ha pubblicato le sue foto su riviste a stampa e online. Ha partecipato a Workshop di Fotografia e si si occupa di Fotografia Naturalistica, Street e Ritratto. Numerose sue fotografie sono state acquistate e pubblicate su riviste di cultura e libri di viaggi in Italia.