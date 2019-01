Reggio Calabria – Appuntamento promosso dal circolo “ReggioSud”

Condividi

Il circolo “ReggioSud” procede senza sosta nell’attività culturale e politica che lo hanno visto protagonista negli ultimi mesi.

Un punto di riferimento per i molti che non avevano,almeno sul quel territorio, un presidio politico,sociale e culturale adeguato. I componenti del circolo hanno questa volta hanno invitato tre professionisti della nostra città a presentare il loro ultimo lavoro. Dan Faton , un trio di professori di altissimo livello raccontano il viaggio dei bronzi che “migrano” verso Riace. Storia,cultura,arte,musica e accoglienza in un libro tutto da approfondire insieme agli autori (Daniele Castrizio,Fabio Cuzzola e Tonino Perna) che saranno i protagonisti in quella che si prospetta una serata di grande livello culturale. La narrazione sarà accompagnata dalla musica di Fulvio Cama. In questa occasione non mancheranno spunti di dibattito sulla questione politica attuale e sulle vicende dei migranti. Naturalmente l’ingresso, come sempre è libero. L’appuntamento è quindi per giovedì 24 Gennaio ore 18.45. Cittadini e stampa sono invitati a partecipare.