Reggio Calabria – Al centro comunitario Agape incontro sul reddito di cittadinanza

“Al di là delle modalità pratiche di funzionamento, il reddito di cittadinanza che sta per essere introdotto dopo l’esame finale delle camere, richiede una attenta riflessione sul tipo di povertà – relativa o assoluta, o multidimensionale – che si vuole affrontare. Dei servizi e delle risorse professionali necessarie da parte dei centri per l’impiego per l’attivazione di percorsi di formazione e inserimento nel mondo del lavoro. Perché è da lì che derivano le scelte per raggiungere l’obiettivo. Il Forum vuole un’occasione per fare una fotografia condivisa tra i vari attori istituzionali e sociali sullo stato dell’arte nel territorio reggino riguardo i bisogni e le azioni in atto attivate e sulle prospettive che si aprono con l’introduzione di questa misura tanto attesa ma anche criticata.

L’incontro si svolgerà giovedi 31 gennaio 2019 ore 19.00 c/o la sededel Centro Comunitario Agape via Paolo pellicano 21/h Reggio Calabria.

Il programma prevede una relazione sulla platea dei possibili beneficiari, sui dati e le tipologie di coloro che richiederanno questa misura, a cura di MenitaCrucitti , orientatore del Centro servizi per l’impiego di Reggio Calabria, seguiranno gli Interventi di Don Nino Pangallo Direttore Caritas Diocesana, Lucia Nucera Assessore alle politiche sociali Comune di Reggio Calabria, Giovanni Pensabene portavoce regionale Forum del terzo settore, Seguirà dibattito moderato daMario Nasone Presidente Centro Comunitario Agape”. Così una nota del Centro Comunitario Agape.