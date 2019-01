Recosol approva la richiesta di adesione di 22 nuovi soci

Condividi

Il gruppo di coordinamento di Re.Co.Sol.-Rete dei Comuni Solidali, riunitosi il 18 gennaio 2019 presso il comune di Carmagnola (TO), ha deliberato di accogliere le richieste di divenire soci sostenitori, per come previsto dall’art. 5 dello statuto, di ben 20 associazioni, una società cooperativa ed una cooperativa sociale.

Una rete che si allarga sempre di più includendo, oltre agli enti locali che ricoprono il ruolo di soci ordinari, le realtà associative che da nord a sud Italia lavorano ogni giorno per promuovere dal basso una nuova cultura del rispetto dei diritti umani e dell’ambiente.

La solidarietà sociale, la cooperazione, il rispetto della persona e dell’ambiente, valori oggi messi in discussione, sono la base fondante del progetto associativo Re.Co.Sol. e il modo migliore per contrapporsi ad una deriva antisolidaristica è fare “rete”, convinti che questo faciliti lo scambio e la conoscenza di progetti di cooperazione e di promozione della condivisione. L’intero gruppo di coordinamento e il rappresentante legale della Rete dei Comuni Solidali, Giovanni Maiolo, danno il più caloroso benvenuto a questi nuovi 22 soci sostenitori, sicuri che s’instaurerà una proficua collaborazione augurandosi, inoltre, che la rete possa allargarsi sulla scia di queste positive collaborazioni.

Ecco l’elenco dei nuovi aderenti:

Cagliari (Sardegna) Ass. Amici di Sardegna

Capoterra (Sardegna) Ass Amici Senza Confini

Carmagnola (Piemonte) Ass. Karmadonne A.P.S

Catania (Sicilia) Ass Rete Antirazzista Catanese

Catania (Sicilia) Ass.Rete delle Città Vicine

Ceriale (Liguria) Ass. Prima le Persone

Finale Ligure (Liguria) Associazione Aps Vita Nova

Genova (Liguria)Ass. L’Altra Liguria

Genova. (Liguria) Ass. Comunità San Benedetto al Porto

Gioiosa Ionica (Calabria) Cooperativa Sankarà

Giugliano in Campania (Campania) Ass. Gruppo Missione Alem OdV

Napoli (Campania ) Ass. Culturale Parthedotè

Nettuno (Lazio) Ass Polisportiva Ads

Nichelino (Piemonte) Ass. Gruppo Bakoy Onlus

Plataci (Calabria) Ass. Culturale Jete

Pozzuoli (Campania) Ass. Città Meridiana

Rivalta (Piemonte) Ass. Fuocoammare

Roma (Lazio) Ass Parte Civile

Quartu Sant’Elena (Sardegna) Associazione Il Pane e le Rose

Quartu Sant’Elena (Sardegna) Ass. Atobiu

Quito Equador Ass. Pressenza

Salerno (Campania) Ass. Cinema e Diritti

Salerno (Campania) Cooperativa Sociale Il Villaggio di Esteban

Varese (Lombardia) Associazione Rete Radié Resch