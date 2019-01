Raccolta differenziata, Occhipinti: “L’Amministrazione rimedi ai suoi errori”

Condividi

Serve una immediata presa di posizione da parte del Comune di Reggio Calabria in relazione ai continui disagi e disservizi che i cittadini sono costretti a sopportare per i ritardi nel servizio della raccolta differenziata dei rifiuti”.

A sostenerlo è il componente del direttivo provinciale dell’Udc di Reggio Calabria Riccardo Occhipinti, dopo aver raccolto centianaia di segnalazioni e lamentele dai cittadini e anche dai titolari di diversi esercizi commerciali siti in pieno centro storico. Senza entrare nuovamente nella discussione sul tipo di raccolta scelto dall’ Amministrazione Falcomatà che probabilmente non è la più idone alla nostra Città, adesso occorre risolvere l’urgenza e mettere in chiaro i rapporti con l’Avr. Se ci sono ritardi nei pagamenti dei dipendentj dovuti a mancati conferimenti comunali il problema va risolto immediatamente. Se, invece, l’Avr sta disattendendo gli obblighi contrattuali allora il Comune agisca, anche in giudizio, per tutelare i diritti dei cittadini ed elettori

In particolare i ritardi nella raccolta dell’organico hanno causato non pochi fastidi ai reggini anche durante le festività natalizie appena trascorse afferma Occhipinti e non è chiaro se questi siano da considerarsi episodici o dovuti a problemi strutturali degli impianti di conferimenti. L’Udc chiede che venga fatta chiarezza sulla vicenda e si prendano tutti i provvedimenti necessari per garantire alla città metropolitana un servizio degno del suo nome .