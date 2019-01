“Quartet” il 22 gennaio al Teatro Comunale di Catanzaro

Condividi

Dopo Francesco Pannofino e Carlo Buccirosso in arrivo, al Teatro Comunale di Catanzaro, un altro grande spettacolo di successo inserito nel cartellone della rassegna teatrale Vacantiandu con la direzione artistica di Diego Ruiz, Nico Morelli e direzione amministrativa di Walter Vasta. Promosso dall’Associazione teatrale I Vacantusidi Lamezia Terme, Vacantianduè uno dei progetti culturali con validità triennale finanziati dalla Regione Calabria con fondi PAC.

Martedì 22 gennaio, ore20.45, quattro mostri sacri della scena teatrale italiana. Giuseppe Pambieri, Paola Quattrini, Cochi Ponzonied Erica Blancsaranno i protagonisti della commedia Quartetdi Ronald Harwood per la regia di Patrick Rossi Gastaldi.

Il titolo della commedia si riferisce al famoso Quartetto del Rigoletto di Verdi, che inizia con l’aria “Bella Figlia dell’Amore”. Quattro grandi, energici, irascibili e divertenti ex-cantanti d’opera sono ospitati in una casa di riposo per musicisti lirici. I loro rapporti non sono privi di tensioni, battute e scaramucce ma, di fronte alla possibilità di poter cantare di nuovo insieme, tutto si appiana e loro riscoprono di essere ancora giovani e gloriosi come un tempo. Un gioco teatrale e drammaturgico capace di far ridere, riflettere e commuovere ma anche una imperdibile occasione di assistere alla reuniondi quattro attori senza tempo!