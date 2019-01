Puccio (Pd): “Dl sicurezza, Partito democratico Calabria accanto ai sindaci”

Condividi

“L’iniziativa di protesta contro il decreto Sicurezza messa in campo da tanti sindaci, a partire da Giuseppe Falcomata’, rappresenta un segnale politico da cogliere e valorizzare nella sua esatta portata. È maturato in modo spontaneo nei primi rappresentanti dei territori un messaggio di chiara opposizione al Governo e alle politiche irrazionali e repressive seguite nel delicato campo della sicurezza e dell’accoglienza”.

Lo scrive Giovanni Puccio responsabile organizzativo Pd Calabria e aggiunge: “È un movimento di rinascita democratica e di affermazione dei diritti che non solo sta facendo esplodere tutte le contraddizioni della anomala maggioranza Lega-5stelle ma ha il merito di alimentare il dibattito pubblico sui grandi temi delle politiche migratorie, della sicurezza urbana e dell’integrazione. Grazie ai sindaci, esposti ogni giorno sul territorio e forti della credibilità che gli deriva dalla gestione dei problemi quotidiani delle comunità, si è aperta una crepa nel Governo e si è innalzata la qualità del dibattito politico. Ora tocca ai partiti, alle articolazioni sociali e sindacali, ai movimenti impegnati nella difesa dei diritti civili dare ancora più forza e vigore alla voce degli amministratori per fare in modo che questa battaglia di civiltà possa proseguire e giungere a compimento”.