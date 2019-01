Polistena (RC) – Bagno di folla per piattaforma Berlinguer

Condividi

E’ nata e già operativa. Da oggi la piattaforma Berlinguer è una realtà che comincia a reclutare tra le sue file, iscrizioni da ogni parte d’Italia.

A Polistena, in una sala gremita di pubblico curioso e interessato, si è celebrato il battesimo del nuovo strumento digitale che i promotori dell’associazione Generazione.com mettono a disposizione di tutti i cittadini che si riconoscono in precisi valori identitari. I principi della Costituzione, l’antifascismo, le lotte del movimento operaio italiano ed internazionale per la conquista dei diritti sociali, la democrazia, la libertà, il rispetto della dignità umana, la distribuzione equa delle risorse, l’eguaglianza sostanziale, la giustizia sociale, la solidarietà e la pace tra i popoli, sono tra i valori fondativi che stanno alla base dell’iniziativa politica nuova ed originale. La sfida alla piattaforma Rousseau del movimento cinquestelle è ufficialmente partita.

La tecnologia blockchain consentirà alla piattaforma Berlinguer di funzionare in modo totalmente trasparente rispetto agli elevati rischi di manipolazione dei dati di qualunque altra piattaforma non disintermediata, come appunto quella grillina.

Angelo Borgese presidente della cooperativa Genera, ha illustrato a grandi linee il percorso della piattaforma che ha basi politiche solide nella storia e nel presente di Polistena. Giorgio Nordo professore associato di geometria digitale all’Università di Messina, si è soffermato sugli aspetti tecnico-informatici della piattaforma Berlinguer evidenziando le sue funzioni innovative, a garanzia della trasparenza delle operazioni e della privacy degli utenti. Francesco Valerio Della Croce della segreteria nazionale del PCI ha auspicato che a sinistra si possa recuperare anche attraverso l’uso del digitale quel linguaggio popolare in grado di arrivare e parlare ai bisogni della gente.

Sergio Bellucci, giornalista ed esperto in comunicazione digitale, ha spiegato la fase di transizione in cui si trova l’umanità nel suo complesso, analizzando l’uscita dalla crisi attraverso il recupero dell’identità sociale propria dei movimenti popolari della sinistra, che può avvenire solo con l’organizzazione digitale al servizio delle nuove forze politiche emergenti.

Le conclusioni sono toccate al Sindaco comunista di Polistena Michele Tripodi, ispiratore principale dell’iniziativa di costruzione della piattaforma Berlinguer, il quale ha affermato che questo nuovo progetto è un tentativo di unire le forze dopo anni di divisioni e frammentazioni seguite allo scioglimento del PCI.

La piattaforma è uno strumento che punta a dare unità e credibilità a tutto ciò che nella società è alternativo e circonda l’attuale classe politica. L’asse Lega-M5stelle è un patto anormale che ha tradito il responso elettorale e soprattutto il popolo del Mezzogiorno che ha dato tanti consensi ai grillini non certo per allearsi con la Lega storico nemico del Sud. Solo una generazione politica nuova, unitaria e credibile, distante come identità, ideali e programmi da un Partito Democratico svuotato di qualsiasi riferimento alla storia della sinistra italiana, può riprendere le redini di una opposizione seria e di prospettiva. In chiusura d’intervento, Michele Tripodi ha lanciato il primo impegno per tutti gli aderenti alla piattaforma Berlinguer, ossia la definizione del manifesto politico in dieci punti programmatici che sarà scritto on-line attraverso la partecipazione e la condivisione delle scelte.