Pizzimenti (FdI): “Mensa nelle scuole, nella zona nord ancora non ci siamo”

Condividi

“Apprendo con preoccupazione che, nonostante le varie richieste dei genitori di molti bambini frequentanti le scuole dell’obbligo della zona nord della città, ancora, quando siamo già alla fine del mese di gennaio, il servizio di mensa scolastica non è stato avviato. Contestualmente, apprendo dalla stampa le dichiarazioni rilasciate dalla Presidente della Commissione competente secondo cui il servizio mensa scolastica presso le scuole di Gallico Marina, Gallico Superiore, Catona Centro e Sambatello sarà immediatamente attivato. E’ una notizia che tante famiglie attendevano da tempo e sulla quale vigileremo affinché venga correttamente e costantemente erogato un servizio fondamentale che ha anche una funzione sociale, educativa e di aggregazione”.

È quanto afferma il Consigliere comunale Antonio Pizzimenti (FDI). “Una situazione vergognosa ed inaccettabile se si tiene conto che ad avere la peggio sono i bambini che si vedono negati un servizio essenziale, considerato parte integrante del progetto scolastico di educazione e formazione, poiché durante l’orario dedicato alla mensa viene svolta dal personale docente attività di educazione alla convivenza civile e al rapporto con gli altri. È per questo motivo che, in qualità di Presidente della Commissione “Controllo e Garanzia” al Comune di Reggio Calabria, mi attiverò al più presto per convocare tutti gli organi competenti al fine di conoscere i motivi che hanno determinato un ritardo inaccettabile nell’erogazione del servizio di mensa scolastica nelle scuole della zona nord della città”.