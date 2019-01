Pd, Puccio su mobilitazione #cambiodirotta

Condividi

In linea con la mobilitazione #cambiodirotta i mille no alla manovra della tasse e delle bugie, decisa dal Partito democratico nazionale per il 12 gennaio”, i circoli del Pd di Reggio Calabria (Bagaladi, Taurianova, Mammola, Cinquefrondi, Rosarno, Siderno, Villa San Giovanni, Condofuri, Gioiosa marina, Caulonia e Gallico) hanno organizzato diverse manifestazioni che si terranno in contemporanea nella giornata del 12.

Diffonderemo le nostre proposte e parleremo dei tanti punti deboli del bilancio varato dal Governo Lega – 5 Stelle. E’ una manovra ingiusta e iniqua, che non mantiene le promesse. Penalizza i pensionati e non investe su giovani, famiglie e imprese, colpisce gli investimenti, provoca tagli all’istruzione. All’Italia e al Sud servirebbe altro, come più investimenti nel trasporto pubblico, nella messa in sicurezza del territorio e delle infrastrutture,continuare ad aiutare le imprese e i lavoratori che vogliono investire in innovazione e formazione, rilanciare un’azione sul futuro pensionistico delle generazioni più giovani.

La mobilitazione è aperta non solo ai tesserati e dirigenti del partito, ma anche a tutti coloro che vogliono protestare contro le scelte fatte dal Governo gialloverde nella Manovra approvata in Parlamento a fine anno.

Giovanni Puccio

coordinatore Pd area metropolitana di Reggio Calabria