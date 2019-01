Palmi – Approvazione progetti di messa in sicurezza edifici pubblici

Condividi

Nei giorni conclusivi dell’anno appena trascorso, l’Amministrazione Comunale è stata impegnata sul tema della messa in sicurezza del patrimonio pubblico cittadino. Dopo quanto fatto per le verifiche sismiche degli edifici scolastici, con l’intercettazione di importanti finanziamenti per la verifica e la progettazione, sono stati approvati i progetti di fattibilità tecnica ed economica per la messa in sicurezza di tre importanti strutture pubbliche della città: Palazzo San Nicola, sede del Comune, l’Ex Ospedale Pentimalli, sito in via Ibico, e la Casa della Cultura “Leonida Repaci”. L’importo previsto dei progetti per la messa in sicurezza, è di 10.221.250,00 euro, di cui circa 4.500.000 euro per Palazzo San Nicola, 721.250 euro per l’ex Ospedale e 5.000.000 euro per la Casa della Cultura. I progetti sono stati redatti dal personale degli uffici tecnici dell’Ente. In seguito, sono state indette le procedure per l’appalto dei servizi di progettazione definitiva delle tre opere.

«Se il percorso burocratico andrà a buon fine, l’Ente avrà nella propria disponibilità somme importanti, oltre 10 milioni di euro, per la messa in sicurezza del patrimonio pubblico, che rientra tra le maggiori priorità per la nostra amministrazione – ha spiegato il sindaco Giuseppe Ranuccio – Prestiamo grande attenzione alla sicurezza degli edifici pubblici, in particolar modo quando si tratta di strutture di grande importanza come quelle in oggetto.