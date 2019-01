Open Day didattico presso l’Università Telematica Pegaso di Lamezia Terme

Condividi

Da oggi e per tutta la settimana presso l’Università Telematica Pegaso sede di Lamezia Terme si svolgerà l’Open Day didattico. Il tutto per facilitare l’accesso e la conoscenza al mondo Pegaso sempre più in crescita. Dopo un anno di numerose attività nella nuova sede di Via Mons. Moietta, caratterizzate da diversi eventi e dalle prime sedute di Laurea, l’UniPegaso di Lamezia diretta dalla Responsabile Dott.ssa Caterina Carbone è sempre più in ascesa. Crescono in maniera esponenziale, infatti, gli iscritti all’Università Telematica (oltre 1500) che tra i propri corsi conta, tra le altre cose, anche quelli di formazione per docenti. Insomma un’offerta formativa ampia e di qualità che spiega il perché di tale successo. Dunque, per tutta la settimana tutti gli aspiranti studenti universitari, e non solo, avranno la possibilità recandosi in sede di poter avere tutte le informazioni di cui necessitano.