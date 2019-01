Open day al Piria di Reggio Calabria

Condividi

Porte aperte sabato 12 gennaio all’Istituto tecnico economico “Raffaele Piria” di Reggio Calabria. È infatti l’ora dell’Open day per gli studenti che frequentano l’ultimo anno della Scuola Secondaria di I grado e i loro genitori, che possono partecipare all’evento e conoscere così una realtà scolastica che ha fatto la storia della città.

Il corpo docenti e gli alunni stessi dell’istituto presenteranno la scuola, così come l’offerta formativa in generale. Tutte le classi e i laboratori saranno aperti al pubblico durante la mattina e il pomeriggio dalle 15 alle 18 e verranno illustrati i progetti, le iniziative e le dinamiche di una scuola in continua evoluzione.

Quattro gli indirizzi tra cui scegliere e dei quali chiedere delucidazioni a professori e ragazzi presenti all’incontro e disponibili ad ogni chiarimento, perché la scelta della scuola determina il futuro dei giovani che formeranno la società del domani.