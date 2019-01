Nuovo progetto Erasmus plus a Serra San Bruno

Condividi

Si svolgerà dall’1 al 9 marzo prossimo a Serra San Bruno il nuovo progetto Erasmus plus “Education against Discrimination”.

Il progetto, ideato dall’associazione Passepartout.up, guidata da Biagio Tassone e Edoardo Russo, vedrà 25 partecipanti confrontarsi su nuovi metodi educativi per riconoscere, prevenire e contrastare la discriminazione. I paesi partecipanti saranno rappresentati dalle seguenti organizzazioni: Passepartout.up (Italia), ASK Yourself (Romania), Espírito de Mudança – Associação Juvenil (Portogallo), Praxis (Grecia), Consiglio Eu Diaspora (Svezia). Il corso di formazione sarà utile agli animatori giovanili per sviluppare un atteggiamento di protezione nei confronti delle persone discriminate. L’obiettivo del training course è infatti quello di cercare di arginare questo fenomeno spiegando ai giovani quali siano gli effetti negativi della discriminazione. A conclusione del progetto verrà rilasciato il certificato ufficiale della Commissione Europea Youthpass.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina del progetto al seguente link:

https://goo.gl/wHSiFp

Per candidarsi al progetto gli interessati potranno compilare il modulo al seguente link:

https://goo.gl/cc5v66