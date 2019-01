Normativa Cites e specie vegetali: aggiornamenti per i florovivaisti

Si terrà giovedì 31 gennaio 2019 alle ore 15,00, presso il Grand Hotel Lamezia il seminario “Normativa Cites e specie vegetali: aggiornamenti per i florovivaisti”.

La normativa CITES prevede una serie di adempimenti a carico degli operatori professionali che riproducono artificialmente alcune specie vegetali, il cui elenco varia costantemente. Il seminario avrà lo scopo di fornire le informazioni di base per conoscere la norma e sarà svolto in collaborazione con l’arma dei carabinieri che è l’organo di controllo in materia ed il Servizio Fitosanitario della Regione Calabria.

Negli scorsi mesi molte delle aziende vivaistiche calabresi sono state oggetto di controllo da parte dell’Arma dei Carabinieri per quanto concerne la normativa CITES e alcune sono state anche sanzionate.

I lavori saranno introdotti da Maria Grazia Milone, Presidente Cia-Agricoltori Italiani Calabria centro, che ha affermato “È emersa una grande mancanza di informazione e questo ha spinto CIA-Agricoltori Italiani ad organizzare questo seminario di approfondimento.” Lo stesso si è reso possibile grazie alla sensibilità del Presidente Nazionale Dino Scanavino verso il problema e all’interazione del territorio con il Dipartimento Sviluppo Agroalimentare e Territorio nella persona della Dott.ssa Barbara Di Rollo. “Sono felice di ospitare nel mio territorio questo primo incontro nazionale sul tema”, ha continuato la Milone, “Lamezia è stata scelta come sede perché è uno dei poli vivaistici più importanti del Sud e anche perché, data la sua centralità, può essere raggiunta facilmente. Questo con l’auspicio che i florovivaisti calabresi e non solo possano partecipare ai lavori, cogliendo questa importante occasione di crescita professionale”.

La parte centrale del seminario sarà la relazione del Ten. Colonello Luisa Corbetta, Comandante del Reparto Operativo del Raggruppamento Carabinieri CITES, che spiegherà l’applicazione della Convenzione di Washington – CITES in Italia e dirà quali sono gli adempimenti per i florovivaisti.

Parteciperanno al seminario Nicodemo Podella, Presidente Cia-Agricoltori Italiani Calabria, il Colonnello Giorgio Maria Borrelli del Comando Regionale Carabinieri Forestale Calabria, Cosimo Carmelo Caridi, Dirigente del Servizio Fitosanitario della Regione Calabria, Francesco Cufari, Presidente Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Calabria e l’Avv. Francesco Carnovale.

Saranno rilasciati i CFP per i Dottori Agronomi e Dottori Forestali che prenderanno parte al seminario.

Le conclusioni saranno affidate a Mauro Di Zio – Vicepresidente Nazionale CIA-Agricoltori Italiani