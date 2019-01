Motta San Giovanni – Spento da anni l’impianto per la radiodiffusione

Condividi

L’impianto per la radiodiffusione sonora fq 88.000 MHz, emittente “Virgin Radio”, installato a Motta San Giovanni in via Spanò Bolani, non è più attivo dall’ottobre del 2015.

La società Virgin Radio Italy S.p.a. ha avanzato istanza in data 29 ottobre 2014 per la delocalizzazione dell’impianto da contrada Lacco Grande di Motta San Giovanni al comune di Calanna.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato questo trasferimento il 25 maggio 2015 e, successivamente, in data 17 dicembre 2015 ha comunicato di aver accertato l’avvenuta delocalizzazione attraverso un sopralluogo dei tecnici dell’ufficio provinciale.

Il 10 gennaio 2019, operatori della Polizia Municipale hanno eseguito un sopralluogo accertando che in località Lacco Grande, in via Spanò Bolani, è posizionato un traliccio con parabola e antenne, che il locale precedentemente adibito a custodire apparecchiature risulta essere un deposito e che il contatore elettrico esistente risulta disattivato.

Il 14 gennaio 2019 il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato che funzionari dell’ufficio provinciale, in data 9 gennaio 2019, hanno eseguito un ulteriore sopralluogo confermando quanto precedentemente accertato e verificando l’assenza di emissioni provenienti dal sito.