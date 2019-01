Motta San Giovanni (RC) – In consegna buoni per beni primari per l’infanzia

Condividi

“È stata approvata la graduatoria distrettuale per l’erogazione dei ticket finalizzati all’acquisto di beni primari per l’infanzia”.

Ad annunciarlo, dopo aver seguito tutta la procedura che ha visto l’accreditamento degli esercizi commerciali e poi l’approvazione della graduatoria territoriale, è l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Motta San Giovanni, Enza Mallamaci, delegata dal sindaco Giovanni Verduci a curare le iniziative del Distretto Socio Sanitario n°4 che ha come ente capofila il Comune di Melito Porto Salvo.

“Sono 24 i beneficiari della nostra comunità – aggiunge l’assessore – che potranno ritirare subito il ticket del valore di 350 euro da spendere nelle otto attività commerciali accreditate a seguito di un avviso pubblico. Di queste attività, due sono presenti anche nel nostro territorio e precisamente la farmacia Vigilanti a Lazzaro e la farmacia Pugliatti a Serro Valanidi. L’iniziativa è finanziata dal Fondo per la famiglia, all’interno del Sistema Integrato di Interventi e Servizi sociali e del relativo Piano presentato dal Distretto Socio Sanitario n°4”.

“Il buono – ricorda la delegata alle Politiche sociali – può essere ritirato dai soggetti ammessi in graduatoria presso il Comune di Melito Porto Salvo (ente capofila) il lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 10 alle ore 13 e il giovedì dalle ore 15 alle ore 16:30, e potrà essere utilizzato per acquistare prodotti per l’igiene del bambino, pannolini, apparecchi per l’allattamento, alimenti per la crescita e lo svezzamento, farmaci non rimborsabili e da banco per bambini, prodotti di medicazione, apparecchi sanitari, medicazioni e integratori. Comunque, al momento del ritiro sarà consegnato l’elenco specifico dei beni e l’elenco delle attività accreditate a ricevere questo buono”.

“In pochi mesi – evidenzia Enza Mallamaci – grazie all’ottimo lavori svolto dal nostro ufficio politiche sociali, siamo riusciti a promuovere questo bando individuando i possibili beneficiari e sollecitandoli a partecipare. A fine ottobre abbiamo approvato la graduatoria locale, portando a compimento l’intera procedura. Adesso 24 famiglie, attraverso questo buono, avranno riconosciuto un sostegno economico in un momento particolare della propria vita, quando aumentano le spese importanti e necessarie per la crescita sana e sicura dei più piccoli”.

“A breve – conclude quindi l’assessore comunale – il Distretto Socio Sanitario n° 4, che comprende i Comuni di Melito Porto Salvo (ente capofila), Bagaladi, Bova, Bova Marina, Cardeto, Condofuri, Montebello Jonico, Motta San Giovanni, Roccaforte del Greco, Roghudi e San Lorenzo, sarà nuovamente protagonista con importanti iniziative in campo sociale”.