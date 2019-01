Mormanno – La Montagnella sarà riqualificata

Condividi

L’area nei pressi del faro votivo è stata oggetto di finanziamento da parte della Regione Calabria e sarà valorizzata ulteriormente con un nuovo progetto.

Era stata già attenzionata dall’amministrazione guidata dal Sindaco, Giuseppe Regina, ma ora la Montagnella, l’area verde a ridosso del Faro votivo di Mormanno, sarà ancor meglio riqualificata per diventare il polmone verde della città del fagiolo poverello bianco, della lenticchia e del bocconotto.

L’esecutivo Regina, infatti, nei mesi scorsi aveva partecipato al bando regionale che stanziava fondi per il recupero di aree pubbliche degradate progettando un intervento che in regime di cofinanziamento portasse al recupero e alla riqualificazione di un’area entro la quale l’amministrazione comunale di Mormanno aveva già dato vita all’Orto Botanico e alla messa a dimora di nuove piante grazie al progetto dei “nuovi nati”.

Oggi la pubblicazione della graduatoria regionale che assegna nuove risorse per un totale di 15mila euro al progetto sulla riqualificazione della Montagnella regala nuovo slancio all’azione di tutela e valorizzazione di un sito «troppo spesso dimenticato – ha dichiarato il Sindaco, Giuseppe Regina – e che invece la nostra amministrazione ha intenzione di far diventare un punto di riferimento naturale della comunità».