Mise, Confindustria e Unindustria Calabria presentano bandi “PON Imprese”

Diverse misure agevolative del Ministero dello Sviluppo Economico in favore delle imprese verranno presentate venerdì 18 gennaio alle ore 11.15 in Confindustria Cosenza, nel corso del workshop organizzato da Unindustria Calabria, MISE e Confindustria sul tema “PON Imprese e Competitività 2014-2010”.

In particolare verranno illustrati i bandi relativi a “Fondo Crescita Sostenibile: Agrifood, Fabbrica Intelligente”, “Macchinari Innovativi” e “Smart&Start Italia”.

Dopo l’introduzione del Presidente Unindustria Calabria Natale Mazzuca e del Direttore Digital Innovation Hub Calabria Luigino Filice, interverranno Fortunato Amarelli, Presidente Agroalimentare Unindustria Calabria sul tema delle politiche regionali a supporto della ricerca e innovazione e Nicoletta Amodio dell’area Politiche Industriali, Ricerca e Innovazione di Confindustria che parlerà del sistema di finanza per la ricerca e innovazione.

Dirigenti del Ministero dello Sviluppo Economico e di Invitalia illustreranno le misure agevolative nel dettaglio. In particolare Giuseppe Bronzino e Romeo Angelo Petti della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Mise approfondiranno gli aspetti relativi al “PON IC a sostegno della competitività” e “La transizione del settore manifatturiero: macchinari innovativi”.

Per Invitalia interverranno Pietro Parisella che parlerà di “Sostegno ai progetti di ricerca e sviluppo. Fondo Crescita Sostenibile: Agrifood, Fabbrica Intelligente” e Massimo Calzoni che tratterà il tema degli incentivi per le startup innovative “Smart & Start Italia”.

“Il Programma Operativo Nazionale (PON) Imprese e Competitività 2014/2020 – sottolinea il presidente di Unindustria Calabria Natale Mazzuca – interviene con una dotazione complessiva di circa 2,3 miliardi di euro per il rafforzamento delle imprese del Mezzogiorno, in una logica di riequilibrio territoriale e di convergenza Mezzogiorno-Centro-Nord. Ha l’obiettivo di accrescere gli investimenti nei settori chiave nelle Regioni meno sviluppate, tra cui la Calabria, e sostenere un duraturo processo di sviluppo dell’intero sistema imprenditoriale del Paese. Organizziamo l’incontro di presentazione di bandi per dare l’opportunità alle imprese calabresi di conoscere gli strumenti a disposizione ed utilizzarli per crescere”.

In particolare il PON Impresa e Competitività (PON IC) destina 167 milioni di euro in favore dei progetti di ricerca e sviluppo promossi nell’ambito delle aree tecnologiche “Agrifood e Fabbrica intelligente”, coerenti con la Strategia nazionale di specializzazione intelligente. La procedura “a sportello” è destinata alle imprese che intendono realizzare, anche congiuntamente tra loro o insieme con enti di ricerca, progetti di importo compreso tra 800 mila e 5 milioni di euro. I progetti dovranno essere realizzati nelle regioni meno sviluppate e in transizione. La misura “Macchinari Innovativi” sostiene gli investimenti innovativi che consentono l’interconnessione tra componenti fisiche e digitali del processo produttivo, innalzando il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica, favorendo l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento, nonché programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei predetti beni materiali.

“Smart&Start Italia” è lo strumento agevolativo che vuole promuovere le condizioni per la diffusione di nuova imprenditorialità e sostenere le politiche di trasferimento tecnologico e di valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata.