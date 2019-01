Messina – Tour dimostrativo dei nuovi bus elettrici

Condividi

Messina è la prima città in Sicilia e tra le prime in Italia a dotarsi di un’intera flotta di 16 bus elettrici per il trasporto pubblico urbano. “La troupe della trasmissione televisiva Linea Verde Life di Rai 1, che sta girando l’Italia proponendo il tema della sostenibilità urbana, – ha dichiarato l’assessore Carlotta Previti – ha fatto tappa nella nostra città per un tour dimostrativo dei nuovi bus, acquistati con i fondi europei del Pon Metro 2014–2020”.

Il programma, condotto da Chiara Giallonardo e Marcello Masi, per la regia di Moira Anastagi Di Robilant, andrà in onda domani, sabato 12, alle ore 12.20. Le riprese televisive sono state effettuate con il supporto tecnico-logistico dello staff comunicazione del ponmetromessina e dell’ufficio filmcommission Città di Messina.

Tutte le informazioni relative al programma del PON Metro sono presenti sul sito dell’AdG al link http://www.ponmetro.it/ mentre all’account https://twitter.com/ponmetro1420 è possibile trovare news, foto e filmati sugli eventi nazionali.