Messina – Stasera nuova seduta del consiglio comunale

Oggi, lunedì 28, alle ore 19, il Consiglio comunale tornerà a riunirsi per proseguire l’attività deliberativa. L’ordine del giorno prevede i seguenti argomenti: la richiesta di misure atte alla minimizzazione dei rifiuti, l’incremento della raccolta differenziata e la riduzione dell’impatto ambientale – divieto di commercializzazione e distribuzione degli shoppers buste (borse per la spesa) in politilene, dei contenitori e delle stoviglie monouso non biodegradabili; e il nuovo regolamento per il rilascio della concessione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione del relativo canone.