Messina – Servizi per la prima infanzia, domande entro il 28 Febbraio

Sono stati riaperti i termini per la presentazione delle istanze di cui al D. Lgs n. 65 del 13 aprile 2017, relativo ai servizi per la prima infanzia per l’anno 2017/18. Saranno destinatari dell’intervento le famiglie dei bambini e delle bambine di età compresa tra i 2-6 anni, che hanno frequentato la scuola dell’infanzia-sezioni Primavera.

L’erogazione del contributo alle famiglie, nella misura massima di 1.500 euro, è destinata alla riduzione delle spese sostenute per il pagamento delle rette delle scuole dell’infanzia paritarie e sezioni Primavera durante l’anno 2017/18. L’entità del contributo, in percentuale alla retta a carico di ciascun utente, sarà differenziata secondo le fasce di indicatori ISEE così come da decreto. Le istanze dovranno pervenire in busta chiusa al protocollo generale del Comune o, sempre in busta chiusa, al protocollo del dipartimento Politiche Culturali ed Educative, viale Boccetta is. 373 Palacultura Messina, improrogabilmente entro il 28 febbraio 2019. L’avviso e l’istanza per l’assegnazione del contributo finalizzato al sostegno dell’offerta della scuola dell’infanzia paritaria pubblica e privata – sezioni infanzia 2-6 anni – sono pubblicati sul sito istituzionale del comune www.comunemessina.gov.it alla sezione Avvisi.