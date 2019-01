Messina – Ripristino barriere di protezione rampa d’uscita svincolo centro

Condividi

Sabato 26 gennaio 2018, dalle ore 01:00 alle ore 10:00, la rampa di uscita dello Svincolo di Messina/Centro sarà temporaneamente chiusa al traffico per i veicoli, provenienti dalla Messina-Palermo e diretti in città, che utilizzano tale svincolo.

La chiusura si rende necessaria per potere ripristinare – solo in quelle ore – le barriere di protezione della rampa che erano state danneggiate nell’impatto di un sinistro verificatosi lo scorso 22 gennaio.

Nella immediatezza, per garantire le condizioni di sicurezza della viabilità, si era provveduto al posizionamento di elementi di new-jersey di cemento armato che ora saranno rimossi.

In loco segnaletica con indicazione della manutenzione.

Lavori con fondi del CAS.

Ditta esecutrice Giovetti Sistam srl di Ravenna.