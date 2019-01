Messina – Nuove limitazioni viarie nell’area di via Don Blasco

Condividi

Nell’ambito degli interventi di realizzazione della strada di collegamento tra viale Gazzi e approdo FS per via Don Blasco, per consentire la prosecuzione dei lavori di mappatura tramite sistema georadar, non ultimati a causa delle avverse condizioni metereologiche, sono state disposte nuove limitazioni viarie che riguarderanno alcune strade nell’area interessata.

Il provvedimento prevede il divieto di sosta, 0-24 con zona rimozione coatta, su entrambi i lati ed il divieto di transito veicolare per semicarreggiata, lunedì 21 e martedì 22 in via S.Cecilia, nel tratto compreso tra le vie Industriale e Don Blasco, e martedì 22 e mercoledì 23 in via Don Blasco nel tratto tra via S. Cecilia e il cavalcavia ferroviario.