Messina – Mostra dei Terremoti d’Italia

Condividi

La “Mostra dei terremoti d’Italia”, a cura del dipartimento nazionale di Protezione Civile, inaugurata lo scorso 28 dicembre e aperta da martedì 8 al Palacultura, è visitabile sino a sabato 26.

Insieme alla mostra è stato allestito inoltre il gazebo della campagna di prevenzione “Io non rischio”. L’esposizione è seguita dai volontari dell’Associazione Universitaria Lares Italia, mentre i volontari di varie associazioni di protezione civile di Messina saranno presenti per far conoscere le attività della campagna “Io non rischio”. E’ stata allestita anche una mostra a cura del dipartimento Cultura del Comune, di particolare interesse per la cittadinanza. L’assessore alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli invita tutta gli istituti scolastici ad inviare le richieste all’ufficio della Biblioteca comunale, all’interno del dipartimento Cultura, alla seguente mail biblioteca.cannizzaro@comune.messina.it , al fine di concordare visite guidate. Per informazioni è possibile contattare la responsabile del servizio Amelia Leotta al numero telefonico 0907723489.