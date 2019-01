Messina – Lavori stradali per realizzazione via Don Blasco

Condividi

Nell’ambito dei lavori di realizzazione della strada di collegamento tra il viale Gazzi e l’approdo FS per via Don Blasco, il dipartimento Mobilità Urbana e Viabilità ha adottato, con ordinanza n. 1008 del 24 dicembre scorso, provvedimenti viari che avranno effetto sino al 22 ottobre.

Sono pertanto in vigore il divieto di sosta 0-24 su ambo i lati della via Gibilterra, nel tratto tra il viale Europa a valle di via La Farina e via Suda; il divieto di transito veicolare nelle porzioni di carreggiata di via Gibilterra, viale Europa nel tratto a valle di via La Farina e via Suda, con la realizzazione di segnaletica stradale orizzontale di striscia di mezzeria per la delimitazione di due sensi di marcia nei tratti di carreggiata di via Gibilterra, tra le vie La Farina e Suda, e del viale Europa, tra le vie La Farina e Industriale. Il divieto di transito veicolare vige anche in via Gibilterra, nel tratto a valle dell’intersezione di via Suda, e in viale Europa, a valle dell’intersezione con via Industriale, ad eccezione di tutte le attività insistenti nei suddetti tratti alle quali è garantito l’accesso. Inoltre sono stati istituiti la direzione obbligatoria a destra in via Industriale, all’intersezione con il viale Europa; il senso unico alternato di circolazione in via Suda, con diritto di precedenza per i veicoli in direzione di marcia mare-monte; la direzione obbligatoria diritto in via La Farina, all’intersezione a valle con il tratto di viale Europa ad eccezione delle attività insistenti.