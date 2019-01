Messina – Intitolazione del “Piazzale Marinai del Segesta”

Condividi

A seguito della proposta del Comune di Messina e visto il parere favorevole della Società Messinese di Storia Patria, è stata autorizzata con decreto prefettizio, l’intitolazione dell’area di accesso alla Stazione marittima, a lato del piazzale Campo delle Vettovaglie.

La nuova intitolazione toponomastica è “Piazzale Marinai del Segesta”, per mantenere viva la memoria delle vittime della tragedia del 15 gennaio 2007, a seguito della collisione avvenuta nelle acque dello Stretto di Messina tra la nave porta – container “Susan Bochard” ed il mezzo veloce di RFI, Segesta Jet. E’ possibile consultare la toponomastica attraverso il geoportale comunale al link www.comune.messina.sitr.it alla sezione “consultazione cartografia”. I contenuti dello stradario, ancora in fase di aggiornamento, hanno un mero valore informativo e non sostituiscono quanto depositato agli atti degli uffici comunali che prevalgono in caso di discordanza.