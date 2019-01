Messina – Interventi per abbattimento barriere architettoniche

Condividi

Da lunedì 21 sino a venerdì 1 febbraio sarà vietata la sosta, con rimozione coatta, sul lato nord di via S. Liberale e in via Garibaldi, sul lato ovest della carreggiata ovest e sul lato est della carreggiata est, in prossimità dell’attraversamento pedonale antistante la chiesa di Santa Caterina.

Il provvedimento è stato adottato per la realizzazione di scivoli per persone disabili nell’ambito dei lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche in alcuni marciapiedi del territorio comunale, non ancora eseguiti a causa delle avverse condizioni meteo.