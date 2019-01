Messina – Interventi di manutenzione stradale

Condividi

Il dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici, Antonio Amato, con riferimento alla discussione sugli interventi di manutenzione stradale avvenuta nel corso della seduta della prima commissione consiliare che si è svolta ieri, lunedì 14, chiarisce che, contrariamente a quanto riportato da alcuni articoli di stampa, non sono stati riscontrati problemi nella nuova procedura per l’espletamento delle gare d’appalto in via telematica, ma si è dovuto attendere il tempo strettamente necessario per formalizzare gli adempimenti amministrativi e finanziari per l’acquisizione degli strumenti informatici.

Essendo stati ultimati tali adempimenti da parte del CED, entro la corrente settimana si procederà a bandire le prime gare d’appalto. In ogni caso, nel periodo intercorso per l’espletamento delle procedure di cui sopra, questa Amministrazione aveva in uso una piattaforma digitale che consentiva le attività ordinarie.