Messina – Incontro “Food for change–il cibo che scegli può salvare il pianeta”

Lunedì 21, alle ore 16, alla libreria Colosi in via Centonze, si svolgerà l’incontro “Food for change – il cibo che scegli può salvare il pianeta”, promosso dal Comitato della Condotta Slow Food Valdemone con il patrocinio del Comune e della Città Metropolitana di Messina.

Negli ultimi 100 anni si è verificato un aumento globale della temperatura media della superficie terrestre di 0,85° e si sono innalzati il livello dei mari e la temperatura degli oceani; sono aumentati l’acidificazione degli oceani, gli eventi climatici estremi e le alterazioni nei cicli vitali delle specie vegetali e animali. Secondo l‘IPCC- Intergovernmental Panel on Climate Change – entro la fine del secolo, in mancanza di limitazioni delle emissioni di gas serra, la temperatura media è destinata ad aumentare fino ad oltre 4 gradi, ma già con un aumento di 2 gradi si prevedono gravissime conseguenze ambientali e sociali. Slow Food ritiene che la produzione del cibo rappresenti una delle cause di tali cambiamenti, nonchè la principale vittima. La modifica sostanziale dell’attuale sistema di produzione agroalimentare globale potrebbe diventare però una delle soluzioni in grado di combattere il cambiamento climatico. In linea con le direttive nazionali, condivise anche a livello regionale, l’appuntamento alla libreria Colosi propone soluzioni positive al cambiamento climatico. Il dibattito si svolgerà alla presenza dell’assessore comunale all’Ambiente, Dafne Musolino, e dei referenti InFEA di ARPA Sicilia ST Messina, Domenica Lucchesi, e della Città Metropolitana, Giuseppe Cacciola. Tra gli interventi, moderati dal referente ambiente di Slow Food Sicilia, Francesco Cancellieri, il collegamento con Paolo Pileri del Politecnico di Milano e componente del CER Lombardia di Slow Food, con Aurelio Angelini dell’Università di Palermo, direttore della Fondazione Patrimonio Unesco Sicilia, l’intervento di Vincenzo Piccione del comitato tecnico scientifico dell’Istituto di Ricerca, Sviluppo e Sperimentazione sull’Ambiente ed il Territorio (IRSSAT) e della referente Area Salute di Slow Food Sicilia, Marta Ragonese. Le conclusioni saranno tratte dal portavoce di Slow Food Sicilia, Saro Gugliotta. In occasione dell’incontro sarà anche presentato il calendario ambientale 2019, promosso dall’associazione Centro Educazione Ambientale (CEA) Messina onlus e sostenuto da Slow Food Sicilia, giunto alla 8^ edizione.