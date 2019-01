Messina – Inaugurata mostra storico-fotografica sul terremoto

Condividi

La mostra storico–fotografica “Messina all’indomani del terremoto del 1908- I Baraccamenti Militari degli orti della Maddalena” è stata inaugurata oggi dal col. Francesco Rizzo, direttore del dipartimento militare di Medicina Legale che la ospita, alla presenza del sindaco Cateno De Luca, del prefetto Maria Carmela Librizzi, del questore di Messina Mario Finocchiaro, di numerose autorità civili e militari e del prof. Vincenzo Caruso, direttore del museo di Forte Cavalli, che ne ha anche curato l’introduzione storica.

L’iniziativa, organizzata dalla direzione del dipartimento militare di Medicina Legale e dal museo storico di Forte Cavalli, è inserita tra gli appuntamenti previsti dall’Amministrazione comunale nel 110° anniversario del terremoto di Messina e propone una inedita pagina fotografica dei “baraccamenti” realizzati dal Genio Militare per l’acquartieramento di 20.000 soldati mobilitati in soccorso delle popolazioni colpite dal tremendo sisma del 28 dicembre 1908, nell’area compresa tra le vie degli Orti, Santa Cecilia, S. Marta ed il torrente Zaera, oggi viale Europa, nella zona ove oggi è ubicata la sede del 5° Reggimento e dell’ex ospedale Militare. La mostra resterà aperta per le scolaresche ed i visitatori dalle ore 9 alle 12.30 sino a sabato 12.