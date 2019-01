Messina – Domenica la maratona “Antonello da Messina”

Condividi

Promossa dall’assessore comunale alle Attività Sportive, Giuseppe Scattareggia, e coorganizzata in collaborazione con l’associazione dilettantistica “Polisportiva Odysseus Messina”, si svolgerà domenica 13, con partenza alle ore 9, la maratona “Antonello da Messina” di km. 42,195.

L’evento sportivo prevede anche alle 10,30 la mezza maratona “Eufemio da Messina”, di km. 21,097 e la “Shakespeare Run”, di km. 10,548 e il Fitwalking. Secondo il nuovo regolamento, e rispettando le restrittive indicazioni per la sicurezza e la safety nelle manifestazioni pubbliche, ribadite durante la conferenza dei servizi indetta dal Comune di Messina, saranno otto i giri da affrontare per la maratona, ciascuno da 5,274 km. Quattro invece quelli previsti per gli atleti impegnati nella mezza maratona; due, invece, per quanto riguarda Shakespeare Run e Fitwalking. Ciò consentirà agli atleti di poter ammirare i luoghi storici della città di Messina e al pubblico di assistere più volte al passaggio dei partecipanti. La Messina Marathon è aperta anche ai diversamente abili, con prove specifiche. Nei giorni scorsi è stata effettuata la misurazione ufficiale del percorso ad opera di Lilla Pizzi e Paolo Gullì che hanno svolto il compito insieme al presidente della FIDAL Messina Nunzio Scolaro e al patron della Polisportiva Odysseus Antonello Aliberti, società che organizza l’evento podistico sotto l’egida della FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera). Media partner dell’evento è Messinadicorsa.it. Gli eventi sportivi, con partenza da via Garibaldi, lato monte, antistante piazza Unione Europea, interesseranno il seguente percorso: via I Settembre, Cesare Battisti, Largo San Giacomo, Loggia dei Mercanti, Argentieri, Consolato del Mare, Colombo, piazza Duomo e giro attorno alla fontana, proseguendo in via I Settembre, Garibaldi, piazza Cairoli, viale San Martino sino al viale Europa, dove effettueranno inversione di marcia sul viale San Martino, piazza Cairoli lato valle, viale Garibaldi in direzione nord fino al viale Boccetta e inversione di marcia al viale Boccetta; via Garibaldi sino all’arrivo in piazza Unione Europea.