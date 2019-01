Messina – Corso di avvicinamento al “Birdwatching”

Condividi

Martedì 8, alle ore 10.30, nella Sala Ovale di Palazzo Zanca, alla presenza del sindaco Cateno De Luca, degli assessori all’Ambiente Dafne Musolino, e alla Pubblica Istruzione, Roberto Vincenzo Trimarchi, e della presidente della Fidapa Messina Centro Anna Maria Tarantino, si terrà una conferenza stampa di presentazione del corso di avvicinamento al “Birdwatching”.

All’incontro con i giornalisti parteciperanno il direttore della Riserva Maria Letizia Molino, la referente laboratorio InFEA di ARPA Sicilia S.T. Messina Domenica Lucchesi e la consulenza scientifica del dipartimento ChiBioFarAm dell’Università degli Studi di Messina. Il corso, coordinato dalla docente Rosa Maria Trischitta, sarà tenuto da specialisti della LIPU e della altre associazioni partner, e si svolgerà, grazie alla disponibilità della dirigente scolastica Maria Rosaria Sgrò, venerdì 11 e lunedì 21, dalle ore 8.30 nell’Aula Magna dell’Istituto tecnico economico statale “A.M. JACI”. Al corso parteciperanno gli allievi della classe 4^ sez. C indirizzo turismo dell’Istituto. I “futuri” birdwatchers capiranno come il Birdwatching sia l’osservazione degli uccelli liberi in natura. La location scelta per la giornata conclusiva del 2 febbraio 2019 (Giornata Mondiale delle Aree Umide RAMSAR) è quella dei laghi di Ganzirri, area protetta dalle caratteristiche geologiche e naturalistiche uniche al Mondo, e vedrà la partecipazione della presidente regionale Fidapa – BPW Italy Cettina Corallo. Nel corso della conferenza stampa sarà anche presentato il calendario ambientale 2019, giunto alla 8^ edizione, dedicato ai cambiamenti climatici e alla lotta alla desertificazione in Sicilia, la cui testimonial è la sezione Fidapa di Messina.