Messina – Concerto di capodanno dell’Ammi

Condividi

Mercoledì 2 alle 20,30,al teatro Vittorio Emanuele avrà luogo il concerto di capodanno dell’Ammi, presieduta da Francesca De Domenico Leonardi, col tenore Christian Gravina.

Per l’occasione si esibiranno i medici /artisti dello show Medici in scena: Fabio Catalano, Massimo Pulitanò Katia Bevacqua Elvira Marsico Cosimo Milone, Giovanna Genitori, Luisa Barbaro, Rita La Paglia, Giovanni Pulitanò, Marco Aurelio Leonardi, Marco Milone. Presenterà l’evento la giornalista Letizia Lucca. In questa occasione verrà consegnato il primo premio Ammi Messina al giornalista e conduttore Salvo La Rosa. “ L’incasso della serata- spiega la presidente dell’Ammi, De Domenico Leonardi- verrà devoluto alla Onlus Persona Sempre che si occupa di aiutare i bambini con disabilità. Ho voluto concludere il mio mandato di presidente -presegue De Domenico Leonardi- con l’istituzione di questo premio che vuol essere un riconoscimento alle eccellenze del nostro territorio”.