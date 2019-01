Mendicino (CS) – In dirittura d’arrivo i lavori di metanizzazione

Condividi

A Mendicino tra poche settimane sarà finalmente possibile allacciarsi alla nuova rete gas.

Il sindaco Antonio Palermo ha incontrato in questi giorni, insieme al responsabile dell’ufficio tecnico e al direttore dei lavori della metanizzazione, i tecnici di Italgas per concludere l’iter di consegna della rete e di messa in esercizio dei nuovi tratti di linea realizzati dall’amministrazione comunale negli ultimi mesi sul territorio mendicinese, a seguito del finanziamento regionale ottenuto dal primo cittadino. Tali lavori, come noto, hanno interessato i quartieri popolosissimi di contrada Pasquali e contrada Tivolille, dove oltre 3000 cittadini, che ora, invece, beneficeranno di queste opere, non avevano ancora la possibilità di riscaldarsi ne di cucinare usando il metano ne di ottenere così risparmi notevoli in termini economici per la propria famiglia.

Prossimamente Italgas sulla base della documentazione fornita dagli uffici comunali effettuerà ora le ultime verifiche e attiverà il servizio a cui tutti i cittadini che vorranno potranno accedere.

A quest’ottima notizia, il sindaco Antonio Palermo ne aggiunge un’altra, altrettanto importante, e cioè che Italgas realizzerà per tutti i nuovi utenti gli allacci completamente in modo gratuito. Ciò vale, non solo per i cittadini che ora possono beneficiare della nuova rete gas realizzata dal Comune di Mendicino, ma anche per tutti coloro i quali, serviti dalla rete di metano già esistente nelle diverse contrade della Città, ad oggi non si erano ancora allacciati per i costi eccessivi che ciò comportava e che ora, invece, potranno farlo a costo zero.

Infine, il primo cittadino annuncia che sono imminenti anche i lavori di completamento di tale opera di metanizzazione realizzata in questi mesi attraverso ulteriori estensioni della rete gas in altre strade del territorio mendicinese.

“Dare risposte ai cittadini significa offrire loro nuovi servizi, abbattendone i costi di fruizione e garantendone il migliore utilizzo e da Sindaco sono orgoglioso di aver dato in questi anni alla guida della nostra Città ai miei cittadini tantissime e importantissime risposte”