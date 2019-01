Mendicino – Aggiudicati i lavori di bitumazione della strada principale

Condividi

Il Sindaco di Mendicino Antonio Palermo informa i cittadini che in questi giorni è stata completata la fase di aggiudicazione definitiva della gara inerente la bitumazione dell’intero asse viario principale che attraversa tutta la Città. Per la fine del mese di febbraio, gli inizi di marzo, partiranno, dunque, i lavori della più grande opera di viabilità mai realizzata a Mendicino.

La completa bitumazione, infatti, riguarderà tutta la strada principale che da Via dell’Accoglienza in Contrada Rosario, giunge a Viale della Concordia in Contrada Pasquali, poi a Via della Solidarietà e Via San Paolo in Contrada Tivolille e arriverà fino a Via Candelisi alle porte del Centro Storico. Sono previste, inoltre, tutte le operazioni propedeutiche affinché l’intervento sia strutturale, ossia verrà realizzata la fresatura per ripristinare le originarie quote dei marciapiedi, la risagomatura con il ripristino delle pendenze, la segnaletica orizzontale, e una minirotatoria all’incrocio, attualmente molto pericoloso, tra Via San Paolo, Via Costantino Mortati e Via Candelisi. Un’opera tanto richiesta dai cittadini di Mendicino in tutti questi anni e attesa da molto tempo che verrà ora finalmente realizzata attraverso un finanziamento regionale richiesto ed ottenuto dal primo cittadino Antonio Palermo. “È bello da Sindaco concludere questi 5 anni così intensi e pieni di tanti obiettivi già centrati a favore della mia Città con quest’ultima importante ciliegina sulla torta che renderà la nostra principale strada più sicura e meglio transitabile per tutti i cittadini mendicinesi” ha dichiarato Antonio Palermo ringraziando gli uffici per il lavoro svolto al suo fianco. Nelle prossime settimane verrà annunciato ufficialmente la data prevista per l’inizio dei lavori.