Meetup Cosenza e Oltre: “pericolo igienico-sanitario al Don Milani – De Matera”

Il MeetUp Cosenza ed oltre, denuncia la cattiva gestione dei rifiuti scolastici da parte dell’amministrazione cosentina e della dirigenza dell’istituto Comprensivo “Don Milani – De Matera”.

Poco prima delle festività natalizie abbiamo tentato di sensibilizzare la dirigenza scolastica alla rimozione dell’enorme mole di spazzatura depositata dentro il perimetro dell’istituto scolastico ed in adiacenza al terzo plesso, siamo riusciti ad ottenere il dimezzamento della mole di rifiuti, ma non la sua completa rimozione.

Al primo giorno di scuola dopo circa due settimane d’interruzione delle attività didattiche, la situazione é vergognosa: un mucchio di sacchi di spazzatura esteso quasi 10 metri ed alto quanto un bimbo delle elementari. I pericoli sanitari e d’incendio sono altissimi, inoltre il protrarsi a lungo, come consuetudine, del deposito, provoca infestazione di topi, causa del quale già più volte l’ASP ha dovuto depositare le trappole chimiche, tra l’altro senza protezioni ed accessibili anche dai bambini della sezione materna, presente nel plesso scolastico.

Al fine di scongiurare successive e inevitabili denunce della grave condizione di abbandono in cui versa l’area pertinente all’Istituto scolastico, si intima e si attende un intervento mirato e immediato.