Martedì 22 gennaio il corso per diventare volontari ABIO

C’è un mondo fatto di persone che si impegnano per creare un ambiente accogliente fatto di colori, ascolto e gioco dietro l’impegno di ABIO – Associazione per il bambino in Ospedale – nata quarant’anni fa per promuovere l’umanizzazione dell’ospedale, creare un’atmosfera serena attorno ai bimbi ricoverati e offrire sostegno alle loro famiglie in un momento di particolare difficoltà.

Per portare un sorriso in ospedale e rendere meno difficile la permanenza dei piccoli pazienti nel reparto di pediatria partirà un nuovo corso di formazione dedicato agli aspiranti volontari: requisiti avere tra i 18 ed i 69 anni e tanta voglia di dedicare tempo ed attenzione.

Il 22 gennaio 2019 si terrà l’incontro informativo relativo al Corso di formazione per aspiranti volontari ABIO che opereranno presso la Pediatria del Grande Ospedale Metropolitano B.M.M.

Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione via email

L’iscrizione è gratuita e non vincolante per la successiva partecipazione al Corso.

L’incontro avrà luogo il

22 GENNAIO 2019 dalle ore 17.00 alle ore 19.00

presso il Centro Studi “A. Spinelli”

dell’Azienda Ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli

(Ospedali Riuniti di RC- I piano, accanto al CUP)

Via Melacrino, 21- Reggio Calabria

Per iscrizioni e informazioni :

email: abiorc@live.it – Tel. 3278437087