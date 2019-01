Malara: “PD in Calabria ha bisogno di seguire direttive da Roma”

Condividi

Le difficoltà susseguitesi negli scorsi mesi, la scadenza di mandato di Magorno e la difficoltà avvertita nel trovare candidati alle Primarie Regionali in Calabria, impongono un cambio di rotta interno al PD Calabrese. – a scrivere è il Segretario Del PD della sezione di Sbarre Antonio Malara – Intere sezioni e aree territoriali, risultano addirittura prive di tessere per effettuare il tesseramento 2018, per altro già scaduto a fine dicembre e prerequisito fondamentale per affrontare i congressi, nel frattempo che le convenzioni provinciali sono già partite in molti circoli nel resto del territorio nazionale. C’è la necessità – conclude il dirigente Dem Malara – che il partito centrale intervenga suggerendo nuove direttive per avviare un processo che ravvivi un partito totalmente bloccato.