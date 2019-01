Lucano incontra gli studenti del “Panella-Vallauri”

Condividi

Testimonianza di Mimmo Lucano nel laboratorio cinematografico per i giovani della Comunità Ministeriale e gli studenti dell’Istituto Panella-Vallauri di Reggio Calabria

All’interno dell’Alleanza Educativa – per la formazione alla cittadinanza attiva e alla legalità – tra l’Istituto scolastico “Panella-Vallauri” di Reggio Calabria e la Comunità Ministeriale del Dipartimento di Giustizia Minorile, martedì 8 gennaio dalle ore 09.00 alle 13.00 nell’Aula Magna dell’ITT “Panella-Vallauri” di Reggio Calabria, si terrà il laboratorio cinematografico “Cittadini e migranti” con la proiezione del cortometraggio “Il Volo” di Wim Wenders alla presenza del Sindaco di Riace Mimmo Lucano.

L’iniziativa si inserisce nel percorso “SGUARDI DIVERSI” PERCHE’ NESSUNO SIA ESCLUSO MAI, LABORATORIO DI CON-VIVENZA, sostenuto dal D.S. prof.ssa Anna Nucera e dalla dott.ssa Rosa Maria Morbegno, direttore della Comunità Ministeriale, nella prospettiva di interventi educativi rivolti alla formazione completa della persona e del cittadino, per creare opportunità di riflessione, per la socialità autentica dei ragazzi e l’acquisizione di consapevolezza e responsabilità dei loro comportamenti verso se stessi e con gli altri.

L’esperienza di collaborazione della Comunità Ministeriale con le istituzioni scolastiche cittadine, giunta alla settima edizione, quest’anno attraverso il linguaggio cinematografico della narrazione e delle storie di vita, intende fare incontrare i giovani reggini con esperti-testimoni, per riflettere insieme e dialogare tra loro sulla ricchezza positiva e sull’accoglienza della diversità, contro ogni discriminazione.